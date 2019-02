PiS próbował zablokować, PO nie pozwoliło. Były szef ABW wszedł do rady Muzeum Powstania Warszawskiego

– Kiedy zapytaliśmy na komisji kultury o to, dlaczego Krzysztof Bondaryk znalazł się w radzie, usłyszeliśmy, że wskazał go prezydent Trzaskowski - stwierdził radny Piotr Mazurek z PiS. Na byłym szefie ABW ciążą zarzuty. Mimo to wszedł do rady Muzeum Powstania Warszawskiego.

Krzysztof Bondaryk był szefem ABW w latach 2008-2013 (PAP, Fot: Marcin Obara)

- Nie powinno być żadnych wątpliwości w kwestii kompetencji członków rady tak ważnej instytucji. Jakie doświadczenie ma pan Bondaryk, aby pełnić taką funkcję? - zapytał w rozmowie z gpcodziennie.pl radny Dariusz Lasocki.

- Kiedy zapytaliśmy na komisji kultury o to, dlaczego Krzysztof Bondaryk znalazł się w radzie, usłyszeliśmy, że wskazał go prezydent Rafał Trzaskowski. I kropka - stwierdził Piotr Mazurek z PiS. - My też mieliśmy uwagi do niektórych nazwisk, ale postanowiliśmy poprzeć uchwałę – stwierdził Jarosław Szostakowski z PO.

W trakcie sesji Michał Szpądrowski z PiS powiedział, że podległa Bondarykowi służba jest oskarżana o inwigilowanie jednej z radnych.

Źródło: gpcodziennie.pl