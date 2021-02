Płock. Alarm przeciwpowodziowy. Sytuacja pogarsza się z minuty na minutę

"Mieszkańców i pracodawców zobowiązuje się do zabezpieczenia przed zatopieniem lub usunięcia ze stref bezpośredniego zagrożenia powodzią substancji zagrażających środowisku" – apelują władze miasta.

Płock. Aktualizacja poziomu wody w Wiśle. Stan alarmowy znacznie przekroczony

Według aktualizacji Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku, we wtorek rano poziom Wisły przekraczał tam stan alarmowy na wszystkich czterech wodowskazach o 43 do 93 cm i nadal wzrastał. Aktualizacja z godz. 8.00 mówi, że woda w Wiśle w lewobrzeżnej dzielnicy Radziwie wyniosła aż 330 cm, podczas gdy stan alarmowy wynosi 237 cm. Na nabrzeżu PKN Orlen woda we wtorek rano sięgnęła 753 cm, przekraczając stan alarmowy o całe 53 cm.