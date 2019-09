"PO opłacała stronę hejtującą PiS". Kulisy powstania "Soku z Buraka"

Za stroną, która hejtuje PiS, ma stać Platforma Obywatelska - piszą prawicowe media. Popularny "SokzBuraka" założył Mariusz Kozak-Zagozda - zatrudniony w Platformie, a od kwietnia tego roku także w warszawskim ratuszu.

"SokzBuraka" to potężny oręż w walce politycznej Platformy Obywatelskiej - twierdzi tygodnik "wSieci".

Z informacji dziennikarzy wynika, że stronę założył piarowiec Mariusz Kozak-Zagozda - człowiek zatrudnionego nie tylko w PO, ale też w warszawskim ratuszu. Miał on także w tym samym czasie współpracować z Klubem Parlamentarnym Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska. Sam zainteresowany wypiera się pracy przy tym projekcie.

Marek Pyza i Marcin Wikło opisują internetową społeczność strony "SokzBuraka". "To najbardziej hejterski obszar internetu, którego celem jest niszczenie Prawa i Sprawiedliwości" - czytamy.

"To tutaj internauci zostali nakarmieni kłamstwem o aborcji, której miała dokonać Małgorzata Wassermann oraz niewybrednymi kpinami z prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. To tutaj była największa chyba kumulacja fotografii Beaty Szydło czy Jarosława Kaczyńskiego z powykrzywianymi twarzami" - czytamy w artykule.

Sprawą kontrowersyjnych fanpejdży na Facebooku niedawno zajęła się Wirtualna Polska. Nasz dziennikarz Bolesław Breczko dotarł do kilkunastu witryn popierających Koalicję Europejską , które obserwuje łącznie prawie 2,5 mln użytkowników. Zapytana o finansowanie wspomnianych stron, Platforma Obywatelska nie udzieliła odpowiedzi.

Jak mówił dla WP Tech dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. komunikacji strategicznej, "fanowskie strony" to niezwykle przydatne narzędzie w kampanii politycznej. Jednak udowodnienie, że ich twórcy i administratorzy są powiązani z konkretną partią polityczną, jest bardzo trudne. Na Facebooku nie ma bowiem obowiązku podawania założyciela lub właściciela fanpage’a. Osoby te same muszą zostawić jakieś ślady, by móc je zdemaskować.