PO porównuje rządy HGW z rządami Kaczyńskiego. "Fakty mówią za siebie"

- Nowa komunikacja, całkowicie odnowiony tabor autobusowy, tramwajowy wszystkie dokonania, które udało się osiągnąć, a o których ekipa PiS-u w ich kadencji nawet nie myślała, więc warto być wiarygodnym, warto mówić prawdę - tłumaczył poseł, Kierwiński.

- W swojej kampanii rozmawiam z warszawiakami o przyszłości, o tym, co można zrobić, jakie są ich oczekiwania, co jeszcze można w Warszawie naprawić. Mój konkurent snuje wersje wydarzeń, które raczej przypominają science-fiction niż jakiekolwiek zakotwiczenie w rzeczywistości. Ja mówiłem o 19 dzielnicy, natomiast wszyscy warszawiacy wiedzą, że 19 dzielnica to po prostu Wisła - mówił poseł. Zaznacza, ze konkurent snuje wizje, które mało przystają do rzeczywistości.