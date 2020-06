Po raz 13. przyznano Nagrodę Literacką m.st. Warszawy

Warszawa. Członkowie jury o nagrodzonych książkach

W kategorii proza zwyciężył „Kult” Łukasza Orbitowskiego. - Powieść odczytywać można jako rzecz o objawieniach – prawdziwych i fałszywych, o winie i karze, lojalności i zdradzie, codziennych kłamstwach i dążeniu do życia w prawdzie - napisał w laudacji członek jury Krzysztof Masłoń.

Członkini jury Anna Romaniuk opisuje nagrodzony w kategorii poezja tomik Ewy Lipskiej „Miłość w trybie awaryjnym”. - W wierszach Lipskiej w miłości ciało staje się objawieniem. Miłość to czas. (…) Miłość to wybór. Wybór w wierszach Lipskiej jest oczywisty, ponieważ: „Życie jest tylko raz. Na zawsze!”.

Laureatami kategorii literatura dziecięca zostali autorzy książki „Wojtek” Wojciech Mikołuszko (tekst) i Małgorzata Dmitruk (ilustracje). - To powieść podwójna, ponieważ opowiada o rozpadzie rzeczywistości. Rozpadowi ulega niszczejące i chwiejne bocianie gniazdo, nadszarpnięta chorobą rodzina Jacka, a wreszcie dotknięty katastrofą ekologiczną świat, w którym nie ma żadnych trwałych struktur (…) Czy jest jeszcze jakaś nadzieja? Dla Wojtka, dla Jacka, dla świata? Jest – odpowiada powieść - podsumowuje członkini jury, Anna Maria Czernow.

W kategorii edycja warszawska główną nagrodę zdobyła „Warszawa dzika” Arkadiusza Szarańca. Karolina Głowacka o książce: - Lektura „Warszawy dzikiej” sprawia, że sami siebie przesuwamy z pozycji lokatorów stolicy na współlokatorów. Ale to bardzo przyjemna detronizacja. Okazuje się bowiem, że mamy wielu fascynujących sąsiadów, którzy co prawda nie płacą podatków, nie chodzą na kawę czy do kina, ale są nie mniej od nas ważni.