Po wizerunkowej wpadce Tigera, firma wesprze powstańców warszawskich

Maspex poprowadzi projekt edukacyjny pod hasłem Parasol Historii. Wspomnienie '44. Będzie też kontynuować pomoc finansową dla Powstańców Warszawskich i zmieni tablice historyczne w stolicy. Nieprzypadkowo działania promocyjne dotyczą tej części historii Polski.

- Chcemy, żeby wszystkie działania, które podejmujemy, pozostawiały po sobie dobry ślad - podkreśla rzecznik prasowy Maspexu Dorota Liszka. W ramach Programu Parasol Historii, Maspex we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, zamierza m.in. wyemitować reportaże dotyczące powstania. Firma zapowiada zaangażowanie do projektu najlepszych polskich dziennikarzy. Powstać ma też film.

Koncern ponownie włączy się w zbiórkę "Pomoc dla Powstańców”, organizowaną przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. W ubiegłym roku Maspex przeznaczył na to pół miliona złotych. Z kolei w ramach akcji "Paczka dla Bohatera” przedsiębiorstwo znów przekaże swoje produkty spożywcze kombatantom. W ubiegłym roku prawie 7 ton żywności trafiło do 930 osób. Maspex ufunduje też Tablice Pamięci upamiętniającą ofiary Powstania.