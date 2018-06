Podejrzany o gwałt zatrzymany. Ofiarami są cztery kobiety

Warszawska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o przestępstwa na tle seksualnym. Jego ofiarami są co najmniej cztery kobiety. Nie wykluczone, że liczba poszkodowanych wzrośnie. Zatrzymany podejrzany jest również o rozbój i groźby karalne. Obecnie został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 12 lat więzienia.



Policja zatrzymała 26-letniego Kamila W. Jest podejrzany o dokonanie, usiłowanie oraz próbę gwałtu, i doprowadzenie do poddania się innej czynności seksualnej. Przeciwko zatrzymanemu zeznania złożyły 4 ofiary. Są to kobiety w wieku od 21 do 47 lat. Jedna z nich została zgwałcona oraz dokonano na niej rozboju. Drugiej kobiecie zatrzymany rozkazał poddanie się czynnościom seksualnym, grożąc przy tym pozbawieniem życia. Trzecią z ofiar zmusił do stosunku przemocą. Ostatnią z napadniętych kobiet zmusił do czynności seksualnych przez użycie siły. Ofiary są osobami, które nie miały wcześniej z nim kontaktu. Zostały przypadkowo zaczepione przez mężczyznę. Policjanci na podstawie relacji pokrzywdzonych i świadków, znając kierunek ucieczki napastnika i jego rysopis zatrzymali mężczyznę nieopodal miejsca, w którym doszło do jednego z przestępstw.