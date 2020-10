Podział Mazowsza. Projekt ustawy trafi do Sejmu najpóźniej w listopadzie

O podziale Mazowsza szczególnie głośno zrobiło się w czasie tegorocznych wakacji, choć w rzeczywistości jest to jedna z obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości jeszcze z roku 2015.

O zaawansowanych pracach nad stworzeniem osobnego województwa warszawskiego mówił w lipcu tego roku m.in. szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, jak i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Projekt ustawy miał być wówczas gotowy do końca miesiąca. Tak się jednak nie stało. Nie oznacza to jednak, że do podziału nie dojdzie.