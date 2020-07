Podział woj. mazowieckiego. Paweł Rabiej: PiS chce złamać samorządy. Warszawa może zbankrutować

Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej był w poniedziałek gościem radia Tok FM. Stwierdził, że władze Warszawy nie mają żadnej oficjalnej informacji o planach podziału województwa warszawskiego na Warszawę z przyległymi powiatami (tzw. obwarzankiem) i pozostały obszar dzisiejszego województwa. Jego zdaniem jest to skrajnie niekorzystne dla mieszkańców.

- W ten sposób zostaną przecięte więzy wielu instytucji, co spowoduje chaos - stwierdził.

Według szacunków, może to oznaczać konieczność wpłaty kolejnego miliarda złotych tzw. janosikowego. Ponieważ w tym roku budżet Warszawy jest niższy o około 2 mld zł niż w roku ubiegłym, co stanowi aż jego 10 proc., może to oznaczać niebezpieczeństwo bankructwa stolicy.