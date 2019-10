Pogoda. Afrykańskie powietrze wtłoczy do Polski wysokie temperatury. Zrobi się naprawdę gorąco

Pogoda. Chłód zaczął dawać się już nam we znaki, ale od wtorku zacznie napływać do Polski gorące południowe powietrze. Temperatura ostro wystrzeli w górę. Zrobi się naprawdę gorąco.

Pogoda. Polska znajduje się pod wpływem zatoki niżowej związanej z niżem “Peter”, który umiejscowił się między Islandią a Wyspami Brytyjskich i wtórnym nad Cieśninami Duńskimi - czytamy na portalu fanipogody.pl. Jak prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa, od wtorku rozpocznie się przebudowa pola barycznego. Wyż znad Skandynawii zdecydowanie osłabnie, a do głosu dojdzie niż znad Atlantyku, który w kolejnych dniach przemieszczając się przez północną częścią kontynentu (przez Skandynawię) w piątek dotrze nad północną Rosję. Taka wędrówka niżu sprawi, że zacznie do nas napływać wprawdzie cieplejsze, ale zarazem wilgotne powietrze znad Atlantyku.

Dodatkowo niżowi temu towarzyszyć będą fronty atmosferyczne, które od czasu do czasu, zahaczając o obszar naszego kraju, przynosić będą chmury i przelotne opady deszczu. Zatem od wtorku do piątku przeważać będzie zmienna aura z przewagą chmur i przelotnymi opadami deszczu. Opady będą jednak słabe i w ciągu kolejnych dni nie przekroczą sumy dobowej 3–6 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni.

Dopiero od soboty dostaniemy się pod wpływ pogodnego wyżu znad Morza Czarnego, który nie tylko zapewni nam sporo słońca i pogodnego nieba, ale również sprowadzi do nas z południa ciepłe i suche powietrze. "Fani Pogody" piszą o widocznym układzie "omega" w środkowej troposferze, jaki przyniesie w weekend ładną pogodę. - Omega gwarantuje pogodę, gwarantuje spokój, gwarantuje słońce i ciepłą aurę - tłumaczył Tomasz Wasilewski w TVN24.

Pogoda. Ostry wzrost temperatury

Już od środy na przeważającym obszarze termometry wskażą od 13 do 17 stopni. Od piątku zaczniemy odczuwać napływ z południa jeszcze cieplejszych mas powietrza i w sobotę na południu i na zachodzie słupek rtęci zacznie dobijać do 20 kreski. W niedzielę (pomimo jesieni) temperatura wystrzeli w górę i prawie w całym kraju przekroczy 20 kreskę, a na południowym zachodzie może dociągnąć nawet do 25 stopni.