Pogoda. Alert na Mazowszu. IMGW wydał ostrzeżenia

Na drogach wschodniego Mazowsza może być bardzo ślisko - ostrzegają synoptycy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami w sześciu powiatach woj. mazowieckiego.

"Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2 st. C do 1 st C. przy gruncie od -4 st. C do -1 st. C" - czytamy w prognozie ostrzeżeń IMGW.