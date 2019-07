Pogoda. Ekstremalny upał to nie wszystko. Prognoza na najbliższe dni

Pogoda. Kolejna fala ekstremalnych upałów w Europie. Afrykańskie powietrze dotrze także do Polski. Będziemy się zmagać z temperaturami powyżej 30 stopni i tropikalnymi nocami. Problemem będą także wysychające rzeki.

Pogoda. W najbliższych dniach dotrze do nas kolejna fala upałów - podobna do tych, które nawiedziły Europę w czerwcu. Tym razem za ekstremalne upały odpowiedzialny jest wyż "Yvonne", który niesie na północ gorące powietrze znad Sahary.

W najbliższych dniach temperatury w Niemczech wzrosną do 40 stopni Celsjusza – ostrzegają Niemieckie Służby Meteorologiczne. Jak czytamy w "Deutsche Welle", we wtorek termometry wskażą od 25 do 35 stopni Celsjusza.