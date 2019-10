Pogoda. Ex-Lorenz namiesza w Polsce. Zmiana o 180 stopni

Pogoda jeszcze w piątek będzie w miarę łagodna. Jednak już w weekend Ex-Lorenz da nam się we znaki. Potem nadejdą znaczne zmiany. Do Polski nadciąga arktyczne powietrze. Trzeba się przygotować na mróz.

W sobotę pogodę w Polsce kształtował będzie niż o nazwie ex-Lorenz, który powoli przemieszczał się będzie przez obszar południowej Polski, psując pogodę prawie w całym kraju. Jednak już w nocy z soboty na niedzielę nastąpi przebudowa pola barycznego. Pochmurny i deszczowy ex-Lorenz osłabnie i stopniowo rozmyje się, a jego miejsce zacznie zajmować pogodny klin wyżowy związany z wyżem znad Skandynawii, który przyniesie nam poprawę pogody. Jednocześnie jednak sprowadzi do nas z północy zimne masy powietrza pochodzenia arktycznego - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa.

Strumień zimnego powietrza zmierza znad północnej Syberii oraz arktycznych wysp należących do Rosji, w kierunku norweskiego Svalbardu, a stamtąd okrążając Skandynawię przez Morze Północne wlewa się znad Niemiec i Danii nad nasz kraj - wyjaśnia serwis twojapogoda.pl. Już niebawem na północnym wschodzie oraz na terenach podgórskich temperatura spadnie nawet do minus 5 stopni.

Pogoda na sobotę. Śnieg w Tatrach

Niestety, przez cały dzień prawie w całym kraju będzie pochmurno i deszczowo. Na przeważającym obszarze opady będą słabe, bo w ciągu dnia (w ciągu 12h) nie spadnie więcej niż 3-5 l/m2. Jednak uważajmy, bo na południu województwa dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego opady będą nieco intensywniejsze i tutaj w ciągu dnia spadnie od 10 do 15 litrów wody na każdy metr kwadratowy powierzchni.

Dodatkowo w nocy z soboty na niedzielę w Beskidach i w Tatrach pojawią się opady deszcz ze śniegiem, a powyżej 1000 m samego śniegu. Prognozujemy, że w nocy w wyższych partiach Beskidów może spaść do 5, a w Tatrach nawet do 10 cm śniegu. Dodatkowo wrośnie także prędkość północnego, zimnego wiatru, który w porywach osiągał będzie prędkości od 30 do 50 km/h i spotęguje odczucie chłodu.