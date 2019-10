Pogoda. Kolejny niż atlantycki. Chwilowy wybuch ciepła. Zaraz potem ostry zjazd

Pogoda. "Mortimer" dał się wszystkim we znaki. Wtorek zapowiada się trochę spokojniej. Pojawi się więcej słońca. Jednak na horyzoncie widać już potężne ochłodzenie. Trzeba się liczyć z przymrozkami.

Wtorek będzie już dużo spokojniejszy. Polska znajdzie się w zasięgu płytkiego, wtórnego niżu "NILS II” znad północnych Niemiec - wyjaśnia portal fanipogody.pl. Napłynie cieplejsze i bardziej stabilne powietrze polarno-morskie. Temperatura "dobije” do 20 stopni na południu i południowym wschodzie Polski. Chłodniej będzie na północy. Tam termometry pokażą od 11 do 14 stopni. Jeszcze we wtorek powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Może on w wielu miejscach obniżać temperaturę odczuwalną.