Pogoda. "Lisbeth" wpompuje do Polski południowe powietrze. Będzie wyjątek

Pogoda. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami zarówno w sobotę, jak i w niedziele pogodę w Polsce zacznie kształtować pogodny wyż znad Morza Czarnego o nazwie Lisbeth. Z południa zacznie pompować ciepłe powietrze znad Morza Śródziemnego. Wyjątek, ale tylko w sobotę, stanowił będzie wąski pas północnej Polski, gdzie mieszkańcom da się we znaki niż znad Rosji o nazwie Quentino.

Pogoda. Jak prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa, w sobotę za sprawą rozrastającego się wyżu Lisbeth na przeważającym obszarze będzie pogodnie i słonecznie. Jednak jeszcze w całym kraju powieje nieco silniejszy południowo-zachodni wiatr, który w porywach dochodził będzie do 50 km/h. Obniży to temperaturę odczuwalną. Będzie to jednak jedyna bolączka sobotniej, pogodnej i słonecznej aury.

Pogoda na weekend. Temperatura

Pogoda na przyszły tydzień

Ładna, słoneczna i ciepła, jesienna aura utrzyma się minimum do środy. Na brak słońca nie powinniśmy narzekać, a temperatura oscylować będzie wokół 20 stopni. Dopiero od środy przez kilka dni z zachodu zaczną do nas docierać nieco chłodniejsze i wilgotne masy powietrza atlantyckiego i temperatura spadnie o kilka kresek do 14-17 stopni. Zacznie dominować zmienna aura. Będzie trochę chmur, trochę słońca i od czasu do czasu popada przelotny deszcz.