Pogoda. Ostatni taki weekend. Potem silne uderzenie zimna

Zapowiada się kolejny piękny weekend. Wyż Majla pompował będzie do Polski południowe powietrze. Sytuacja zacznie zmieniać się w niedzielę, gdy na północnym zachodzie i na północy pojawi się front chłodny. Od przyszłego tygodnia czeka nas silne uderzenie zimna.



Jak prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa, podczas weekendu pogodę na przeważającym obszarze kraju nadal kształtował będzie pogodny wyż znad południowo-wschodniej Europy (znad Rumunii i Morza Czarnego) o nazwie Majla. Z południowego-zachodu (znad Półwyspu Iberyjskiego) pompował będzie do nas ciepłe powietrze. Dopiero w niedzielę, ale tylko na północnym zachodzie i na północy pojawi się chłodny front atmosferyczny związany z niżem znad pogranicza południowej Finlandii i zachodniej Rosji o nazwie Wilhelm. Front ten nad obszar północno-zachodniej i północnej Polski przyniesie nie tylko pogorszenie pogody, ale i z północnego-zachodu sprowadzi chłodne powietrze polarno-morskie.

Za sprawą pogodnego wyżu Majla temperatura utrzyma się jeszcze w przedziale od 15 do 20 stopni. Zarówno sobotę jak i niedzielę śmiało można przeznaczyć na aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Jedyną bolączką będzie nieco silniejszy wiatr, który w sobotę na północy, a w niedzielę już w całym kraju w porywach wzmagał będzie się do 40-50 km/h.

Dopiero w niedzielę, jednak tylko na północnym zachodzie i na północy pojawi się front chłodny związany z niżem Wilhelm. On popsuje pogodę. Początkowo (do południa) chmur przybędzie i od czasu do czasu pokropi słaby deszcz w Zachodniopomorskiem i w Pomorskiem, a po południu pogoda dodatkowo popsuje się na północy i w centrum Lubuskiego, Wielkopolski i Kujaw oraz na Warmii i na Mazurach.