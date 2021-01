Pogoda w Warszawie w niedzielę 17 stycznia. Zimy ciąg dalszy, czeka nas mróz

W niedzielę, 17 stycznia, zamiast zachmurzenia zobaczymy słońce – pogoda ulegnie poprawie. Jednak jak przewidują synoptycy, dzisiaj będzie mroźno. Na większości obszarów prognozowane jest zachmurzenie małe, lokalnie wzrastające do dużego szczególnie na południu Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w górach i na wybrzeżu silniejszy i porywisty. Powieje z kierunków zmiennych.

W wielu rejonach kraj, jednak przeważnie na południu pojawią się opady śniegu. Termometry dzisiaj pokażą od -14 stopni na Suwalszczyźnie, przez -12 w centrum, do -4 stopni na zachodzie.

Pogoda w Warszawie w niedzielę

Niedziela przyniesie w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, chmury przez większą część dnia będą zajmować do maksymalnie 90 proc. nieba. Jednak dzisiaj warszawiacy mogą spodziewać się większych przejaśnień. Wiatr słaby i umiarkowany, o sile do 10 km/h i porywach do 15 km/h, północno-wschodni. W stolicy zapowiadane są słabe opady śniegu.