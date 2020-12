Pogoda w Warszawie w sobotę 12 grudnia. Będzie pochmurno

Termometry pokażą dzisiaj maksymalna od 0 do 5 stopni. Niższa temperatura będzie jedynie w Suwałkach – tutaj można spodziewać się -1 stopnia.

Meteorolodzy ostrzegają, że może być ślisko, na jezdniach i chodnikach pojawi się gołoledź. Będą niesprzyjające warunki do jazdy na drogach. Do tego w godzinach porannych w wielu miejscach w Polsce może pojawić się mgła, która ograniczy widoczność do 500 metrów.