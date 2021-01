Pogoda w Warszawie w sobotę 16 stycznia. Poprószy śnieg

Pogoda w Warszawie na sobotę

W sobotę w Warszawie zapowiadane jest zachmurzenie na ogół duże i opady śniegu o umiarkowanym natężeniu. Chmury przez większość dnia będą zajmować do 90 proc. nieba. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do 6 cm. Wiatr umiarkowany, o sile do 40 km/h i porywach do 60 km/h, północno-zachodni. Mogą pojawić się miejscowe zamiecie śnieżne.