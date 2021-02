Pogoda w Warszawie we wtorek 16 lutego. Trochę chmur i słońca

Jak przekazał IMGW, Polska wschodnia za sprawą wyżu znad Ukrainy pozostanie w dalszym ciągu pod wpływem powietrza arktycznego, natomiast od zachodu stopniowo nasunie się zatoka niżowa, co spowoduje napływ cieplejszego powietrze polarnego morskiego.

We wtorek 16 lutego według synoptyków wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się opady śniegu, szczególnie na zachodzie przejdą one w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Może to spowodować gołoledź. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.