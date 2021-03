Pogoda w Warszawie we wtorek 16 marca. Słońce, chmury i przelotne opady

We wtorek 16 marca synoptycy zapowiadają przeważnie zachmurzenie duże, ale pojawią się także przejaśnienia. Możliwe są miejscowe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Meteorolodzy alarmują, że lokalnie występować będą także burze. W górach w dalszym ciągu poprószy śnieg. Rano można spodziewać się mgły, która ograniczy widoczność do 200 m. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, głównie północny.

Temperatura dzisiaj sięgnie dzisiaj od 2-3 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich przez 4-5 we Wrocławiu i 8 w Warszawie, po maksymalnie 9 stopni w Rzeszowie.

Pogoda w Warszawie we wtorek

Wtorek 16 marca przyniesie do Warszawy zachmurzenie częściowe z możliwymi rozpogodzeniami. Zdaniem meteorologów chmury przez większą część dnia będą pokrywać od 50 do 60 proc. nieba. Mogą pojawić się lokalnie przelotne opady deszczu, szczególnie w drugiej połowie dnia. Wilgotność powietrza będzie równa 62 proc. Wiatr będzie przeważnie słaby, o sile 14 km/h i porywach do 25 km/h. Powieje z kierunku północnego.