Pogoda w Warszawie we wtorek 9 marca. Będzie więcej słońca

We wtorek 9 marca spodziewać się możemy aury z umiarkowanym zachmurzeniem. Jedynie na zachodzie kraju zachmurzenie będzie niewielkie. Okresami pojawią się przelotne opady śniegu oraz deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, o kierunkach zmiennych.

Według synoptyków temperatura wyniesie dzisiaj od -1 stopnia na wschodzie do maksymalnie 5 stopni na zachodzie i południu.

W nocy z wtorku na środę prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, zaś na południu Polski pojawi się więcej chmur i tam możliwe są także słabe opady śniegu. Termometry wskażą od -11 stopni do -2 stopni na krańcach zachodnich.

Pogoda w Warszawie we wtorek

Wtorek 9 marca przyniesie do Warszawy więcej słońca. Zdaniem meteorologów zachmurzenie będzie małe, chmury przez większą część dnia będą pokrywać jedynie od 10 do 20 proc. nieba. Nie powinno dzisiaj padać. Wilgotność powietrza będzie równa 37 proc. Wiatr będzie przeważnie słaby, o sile 5 km/h i porywach do 10 km/j. Powieje z kierunku południowego, jednak kierunek może ulegać zmianie w zależności d pory dnia.