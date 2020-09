Pogoda. Warszawa. Czwartek bez deszczu

W czwartek na Mazowszu będzie zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później na zachodzie, północy i w centrum wzrastające do dużego. Możliwe słabe przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie. Tam też mała możliwość wystąpienia słabych burz. Temperatura maksymalna wyniesie od 17°C do 20°C. Będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie i miejscami w centrum porywisty, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru osiągną prędkość do 50 km/h.