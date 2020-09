Pogoda. Warszawa. Niedziela z przewagą słońca

W niedzielę w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 20°C na północy do 25°C na południu. Będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na Mazowszu będzie zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego. Nad ranem możliwe silne zamglenia i lokalnie mgły do 500 m. Temperatura minimalna wyniesie od 12°C do 15°C. Będzie wiał wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.