Pogoda. Warszawa. Piątek, 12 czerwca

Pogoda. Piątek, 12 czerwca

W piątek w kraju będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz opady deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów w czasie burz: do 30 mm na Pomorzu, Kujawach, wschodniej Wielkopolsce, Ziemi Łódzkiej oraz na południu kraju; na pozostałym obszarze do 20 mm. Temperatura maksymalna od 26°C na zachodzie i południu do 31°C na wschodzie. Chłodniej nad morzem i w miejscowościach podgórskich od 20°C do 23°C. Wiatr na południu kraju słaby zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h, lokalnie na południu do 80 km/h.