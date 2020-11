Pogoda. Warszawa. Poniedziałek bez deszczu

Pogoda w Polsce. Poniedziałek i wtorek w chłodnym powietrzu arktycznym

Niestety, w poniedziałek nad Polską szaleć będzie jeszcze spora dawka wilgoci, stąd przez cały dzień na zachodzie, a do południa również na wschodzie kraju, pojawiać się będzie jeszcze sporo chmur i miejscami, od czasu do czasu, popada słaby, przelotny śnieg oraz deszcz ze śniegiem. Dopiero od wtorku w całej Polsce będziemy mogli liczyć na pogodną aurę.

Kin wyżu atlantyckiego sprawi, że zmianie ulegnie cyrkulacja powietrza. Stopniowo pożegnamy wilgotny chłód północno-wschodni, a z północnego zachodu zacznie do nas powoli spływać wprawdzie nadal mroźne, ale coraz bardziej suche powietrze arktyczne. Zatem poniedziałkowy i wtorkowy poranek w całym kraju będzie mroźny z temperaturą od minus 1 na północy, do minus 4 na południu, a na przedgórzu Karpat nawet do minus 7-10 kresek. Natomiast w ciągu dnia na wschodzie nadal utrzyma się zero, a ciut cieplej, bo do 3 stopni, będzie tylko na zachodzie.