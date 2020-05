Pogoda. Warszawa. Przelotny deszcz

We wtorek w Warszawie i całym kraju będzie zachmurzenie duże. Cieplej, ponad 20 st. C będzie tylko na południu Polski. W stolicy termometry pokażą 15 st. C.

Pogoda. Warszawa. Temperatura wyniesie 15 st. C

We wtorek w Warszawie będzie zachmurzenie duże. Wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 15 st. C.

Pogoda. Polska. We wtorek zachmurzenie duże

W bieżącym tygodnia temperatura wahać się będzie w przedziale od 13–15 stopni na północnym – wschodzie i na wschodzie do 17–19 stopni na zachodzie i południu. Cieplej, bo do 20-21 stopni będzie tylko we wtorek na południu.

We wtorek w kraju będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na południu kraju także rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu wystąpią zwłaszcza w północnej i centralnej części kraju, a późnym popołudniem obejmą Kielecczyznę i północną Opolszczyznę. Temperatura maksymalna od 12°C, 14°C na Suwalszczyźnie i wybrzeżu, około 16°C, 19°C w centrum do 23°C w Małopolsce. Będzie wiał wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda. Polska. Noc z wtorku na środę

W nocy z wtorku na środę w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem wystąpi krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C, 5°C na północy do 9°C, 10°C na południowym wschodzie; na wybrzeżu od 5°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem lub śnieg, a porywy wiatru osiągną prędkość do 60 km/h.