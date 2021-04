Pogoda. Warszawa. W czwartek może padać

Najnowsze prognozy numeryczne (obliczane komputerowo) nieco poprawiają pogodę w stosunku do wersji podawanej przez IMGW. Kto szuka ciepła, powinien w weekend majowych pojechać w okolice Tarnowa. Jest szansa, że w sobotę 1 maja temperatura sięgnie tam 19 stopni C. Z kolei 2 maja w Rzeszowie słupki termometrów mają dobić do 20 st. C. Niestety w całym regionie południowo-wschodniej Polski prognozowane jest zachmurzenie i deszcz.