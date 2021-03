Pogoda. Warszawa. W czwartek słońce i deszcz

W czwartek na Mazowszu będzie zachmurzenie duże, miejscami wystąpią większe przejaśnienia. Początkowo lokalnie wystąpią silne zamglenia lub mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Postępujące od północy słabe opady deszczu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i na północy w śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 4°C na północy do 8°C na południu. Będzie wiał wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty, okresami słabnący, północno-zachodni i zachodni.

Pogoda w Polsce. Ostatni ciepły dzień. Wraca zima

Na południu Polski termometry pokażą od 9 do 12 stopni. Na północy i w centrum w najcieplejszym momencie dnia termometry będzie jedynie między 2 a 6 st. C.

Jednak to będzie ostatni dzień w tym tygodniu, kiedy będziemy mogli zobaczyć na termometrach kilkanaście stopni na plusie. Od północy bowiem zacznie napływać do nas arktyczne powietrze znad Skandynawii, które przyniesie ostry spadek temperatur.

W piątek zimowa aura ogarnie już cały kraj. Odczujemy gwałtowny spadek temperatur już także na południu. Termometry pokażą od -1 st. C. na Podlasiu przez 2 w centrum do 4 stopni na Dolnym Śląsku. Na obszarach podgórskich i górskich temperatura spadnie nawet do -8 st. C. - prognozuje portal fanipogody.pl.