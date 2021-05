Pogoda. Warszawa. W czwartek więcej słońca

W czwartek w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego i tam wystąpią przelotne opady deszczu. Na północy możliwe są burze, lokalnie z gradem lub krupą. Temperatura maksymalna wyniesie od 10°C do 12°C. Będzie wiał wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, wieczorem słabnący, południowo-zachodni i zachodni.