Pogoda. Warszawa. W piątek nadal słonecznie

Zjawisko widoczne jest na niebie już od połowy lipca, ale szczyt jego aktywności przypadnie na noc z 12/13 sierpnia. Wygląda na to, że w większości kraju dominować będzie wtedy zachmurzenie małe lub umiarkowane, jedynie na zachodzie i północnym wschodzie może w miarę upływu godzin nocnych wzrastać lokalnie do dużego. Do obserwacji lepiej zabrać ze sobą coś cieplejszego, ponieważ noc zapowiada się rześko, szczególnie na wschodzie i południu gdzie przewidujemy ok. 10-13 st. C. Na zachodzie i Wybrzeżu powinno być cieplej, do 15-17 st. C.