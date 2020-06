Pogoda. Warszawa. W piątek słabe opady deszczu

Pogoda. Polska. Piątek, 5 czerwca

W piątek w kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu i miejscami burze, możliwe opady gradu. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 19°C do 23°C na wschodzie kraju, chłodniej na zachodzie i Podhalu od 15°C do 18°C, najchłodniej nad samym morzem około 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h, wysoko w Sudetach porywy do 80 km/h, wysoko w Tatrach do 110 km/h.

Pogoda. Polska. Noc z piątku na sobotę

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze, na wschodzie kraju stopniowo zanikające. W czasie burz na wschodzie Polski prognozowana suma opadów do 15 mm, lokalnie do 20 mm. Temperatura minimalna od 7°C na terenach podgórskich i 8°C na Pomorzu do 14°C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h, w czasie burz do 65 km/h. Wysoko w Sudetach porywy do 90 km/h, wysoko w Tatrach do 100 km/h.