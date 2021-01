Pogoda. Warszawa. W poniedziałek śnieg w stolicy i na Mazowszu

W poniedziałek w woj. mazowieckim będzie zachmurzenie duże i wystąpią opady śniegu. Strefa opadów będzie przemieszczała się z południa na północ, zwłaszcza przez wschodnie powiaty. Na wschodzie województwa opady śniegu będą okresami o umiarkowanym natężeniu. Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 10 cm na południowym wschodzie i do 15 cm na wschodzie, na pozostałym obszarze około 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 0°C do 1°C. Będzie wiał wiatr początkowo słaby, wieczorem umiarkowany, północno-zachodni.