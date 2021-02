Pogoda. Warszawa. W poniedziałek więcej słońca

Pogoda w Polsce. Imponująco wysokie temperatury powietrza

W poniedziałek wysokie temperatury pojawią się w zachodniej, południowej i centralnej części kraju. W najcieplejszym momencie dnia wahać będą się od 11 do nawet 14 st. C. W pozostałej części Polski odwilż również będzie postępować, choć z nieco niższymi temperaturami wahającymi się od 4 do 8 st. C. We wtorek sektor ciepła ma skupić się w szczególności w Polsce południowo-zachodniej i zachodniej z temperaturami maksymalnymi na poziomie 15/17 st. C. Najchłodniej będzie w Polsce północno-wschodniej (2/5 st. C.) natomiast w pozostałych regionach na ogół będziemy mieli do czynienia z temperaturą od 5 do 10 st. C.