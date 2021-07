Pogoda. Warszawa. W sobotę słonecznie i bez opadów

Pogoda w Polsce. Pogodna i słoneczna sobota

W sobotę powróci w większości kraju pogodna i słoneczna aura z przejściowo małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Niewielkie opady mogą występować w rejonie wybrzeża, a silniejsze podczas burz, które będą występować wzdłuż wschodniej granicy kraju od Podlasia po Bieszczady. Temperatura maksymalna powietrza wyniesie w od 23 st. C na północy i zachodzie do 30 st. C na wschodzie. W nocy temperatura minimalna wyniesie w przedziale 14-18 st. C. Wiatr będzie wiać słabo i umiarkowanie, podczas burz silnie z kierunków zmiennych, w większości zachodnich. Ciśnienie atmosferyczne będzie nadal rosnąć.