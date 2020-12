Pogoda. Warszawa. W sobotę słonecznie i cieplej

W sobotę na Mazowszu będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie duże wzrastające do całkowitego. Na wschodzie województwa rano i po południu oraz wieczorem wystąpią miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 6°C do 9°C. Będzie wiał wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni.