Pogoda. Warszawa. W środę słonecznie i ciepło

W nocy ze środy na czwartek na Mazowszu będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem na zachodzie wzrastające do dużego. Temperatura minimalna wyniesie od 1°C do 4°C, lokalnie na północy spadek temperatury przy gruncie do -1°C. Będzie wiał wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.