Pogoda. Warszawa w zasięgu wału wysokiego ciśnienia. Co z ociepleniem?

Wszystko wskazuje na to, że w środę nad Warszawą utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, choć rano możemy liczyć na chwile ze słońcem. W godzinach 5-7 niebo będzie niemalże bezchmurne, a na termometrach zobaczymy 7-8 st. C.

Popołudnie przyniesie zdecydowany wzrost temperatury. Około godziny 14 słupki rtęci zatrzymają się na wysokości 16 st. C. W pozostałej części dnia można spodziewać się 14-15 st. C. Temperatura odczuwalna utrzyma się na podobnym poziomie.

Pogoda na jutro. W czwartek słońce rozświetli Warszawę

Znacznie mniejszego zachmurzenia możemy spodziewać się w czwartek. Mimo to pogoda w Warszawie nie zachęci do aktywności poza domem. Poranek przyniesie temperaturę rzędu 6-8 st. C, a po południu możemy spodziewać się ocieplenia do maksymalnie 14 st. C.