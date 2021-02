Pogoda. Warszawa. We wtorek dalsze opady śniegu

We wtorek na Mazowszu będzie zachmurzenie duże i duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -8°C do -5°C. Będzie wiał wiatr słaby, przeważnie północno-wschodni i północny, jedynie na południu zachodni.

Pogoda w Polsce. To może być zima stulecia

Prognozy pogody z dwóch źródeł: modelu amerykańskiego GFS oraz europejskiego ECMWF wskazują, że podczas aktualnego ochłodzenia prawdopodobnie zostanie pobity rekord zimna w Polsce . Temperatura może spaść nawet do - 40 stopni C. Ostatni raz takie mrozy odnotowano podczas historycznej zimy w 1929 roku.

- Będziemy mieli szczęście, jeśli temperatury spadną tylko do -30 stopni C. Tak naprawdę ochłodzenie niesie sobą potencjał spadków temperatur do - 40 st. C. Takie mrozy mogą wystąpić na polsko-czeskim pograniczu regionie Cieszyna oraz Żywca, a także w Niemczech - mówi Wirtualnej Polsce Marek Kuczera, meteorolog i fizyk atmosfery z Uniwersytetu Karola w Pradze.