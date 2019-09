Pogoda. Wyraźna zmiana. Przygotujmy się już na polarny chłód. Temperatura spadnie poniżej zera

Pogoda. Weekend będzie jeszcze w miarę ciepły i pogodny. Od przyszłego tygodnia natomiast odczujemy wyraźną zmianę i koniec lata. Pojawi się mróz, a na Podhalu i w górach spadnie nawet śnieg.

Pogoda. Temperatura

W sobotę, kiedy znajdziemy się w przedniej części wyżu Gaia, to z północnego zachodu na jeden dzień napłynie do nas chłodniejsze powietrze polarno-morskie, które sprawi, że w całym kraju będzie dość chłodno. Termometry wskażą od 15 stopni na północy i na wschodzie do 19 na zachodzie i południu.