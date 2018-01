Pojechali metrem bez spodni. Nietypowy happening w Warszawie

W Warszawie odbył się Międzynarodowy Dzień Jazdy Metrem Bez Spodni. Chętnych do udziału było ponad 200 osób, a przeszło 2 tys. interesowało się wydarzeniem. Koniec końców, pojawiła się zaledwie garstka odważnych, która ściągnęła spodnie.

Nasza reporterka Karolina Rogaska uwieczniła moment przygotowań do happeningu . O godz. 16 kilkunastu śmiałków rozebrało się na stacji Wilanowska, po czym wsiadło do metra. Jechali jak gdyby nigdy nic, nawet nie zaskakując w pełni ubranych pasażerów.

W wydarzeniu chciało wziąć udział ok. 250 osób, przybyło zdecydowanie mniej, ale bawili się jakby było ich więcej. – Stwierdziłem, że przyjadę dla zabawy i zobaczyć, co to będzie – mówił Karolinie Rogaskiej jeden z uczestników. – Byłam ciekawa. Trochę wstyd był, ale się przełamałam – powiedziała już inna uczestniczka. – Jest wesoło, śmiesznie – dodał następny pytany.