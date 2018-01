„Polakom było lepiej za Hitlera niż za Merkel”. Nacjonaliści zorganizowali kontrowersyjny wykład

Niemcy kochali Adolfa Hitlera. Kanclerz III Rzeszy był lepszym przywódcą niż Angela Merkel. Takie tezy postawili Andrzej Ryba i Krzysztof Mossakowski na wykładzie w warszawskim Centrum Edukacyjnym Powiśle. Byliśmy tam z ukrytą kamerą.

Ryba stwierdził też, że SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, który pełnił nadzór nad okupowanymi Czechami był kochany przez Czechów, a ludzie, którzy chcieli mu odebrać życie w zamachu to garstka chłopców, z którymi nikt się nie liczył. Mimo że w rzeczywistości życie Heydrichowi mieli odebrać żołnierze emigracyjnego rządu Czechosłowacji.

W swoich tezach jeszcze dalej posunął się prowadzący spotkanie Krzysztof Mossakowski. - Polakom w Niemczech było lepiej za czasów rządów kanclerza Adolfa Hitlera, niż za czasów kanclerz Angeli Merkel - powiedział. Mossakowski pochwalił też pomysł Hitlera, by kobiety karać za aborcję śmiercią. Według niego to wyraz "polityki prorodzinnej".

Mossakowski odniósł się też do wydarzeń w Wodzisławiu Śląskim, gdzie polscy naziści świętowali urodziny Hitlera. Żartował, że była to rekonstrukcja historyczna. Burza jaką wywołał swoim reportażem na ten temat TVN sprawiła jednak, że starał się uważać na słowa. Niektórych wątków wolał nie rozwijać i podkreślił, że "ma nadzieję, że nie ma tu żadnych ukrytych kamer". Nadzieja jaką wyraża od kilku dni wielu Polaków jest zgoła odmienna - chcieliby, żeby w Polsce nie było przestrzeni do propagowania faszyzmu i nazizmu.