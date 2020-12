Policja przeprasza dziennikarzy. "Sytuacje, które były niepotrzebne"

- Ważne jest przyznanie się do błędów, które zostały potwierdzone po przeprowadzeniu czynności kontrolnych. Przepraszamy za sytuacje, które były niepotrzebne - przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasowa rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Wyjaśnił jednocześnie, że wnioski z kontroli zostały przesłane do przełożonych funkcjonariuszy, którzy użyli pałek służbowych, granatów hukowych, jak również gazu.

- Do ich oceny należeć będzie sprawdzenie zasadności użycia środków przymusu bezpośredniego - powiedział Marczak.

Marczak przekazał, że w tych przypadkach postępowanie przejęło Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji, co wynika "z woli zachowania pełnej transparentności".

Policja przeprasza dziennikarzy. Sprawa w prokuraturze

Podkreślił także, że ustalenia wydziału kontroli wskazały, że w przypadku 11 listopada "mieliśmy do czynienia z niezwykle silną agresją skierowaną wobec policjantów". - Dotyczy to zarówno sytuacji przy Rondzie gen. Charles’a de Gaulle’a, ale także tego co działo się na Stacji Stadion, jak i błoniach stadionu - zaznaczył.