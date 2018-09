Policja rozbiła "grupę ożarowską" w Warszawie. Akcja na wielką skalę

Centralne Biuro śledcze Policji zatrzymało w Warszawie i okolicach 26 podejrzanych o działanie w tzw. grupie ożarowskiej. W spektakularnej akcji uczestniczyło ponad 330 funkcjonariuszy. Przestępcy mogli wprowadzić do obrotu narkotyki o wartości nawet 13 mln zł.

Śledztwo w tej sprawie trwa od półtora roku. W poniedziałek o godz. 6 rano oficerowie CBŚP wkroczyli jednocześnie do 26 mieszkań, zatrzymując ich lokatorów. Akcja została przeprowadzona zarówno w Warszawie, jak i okolicach.

Do 26 zatrzymanych dołączyło jeszcze 19 podejrzanych doprowadzonych do prokuratury z aresztów oraz zakładów karnych. Odbywali już wyrok m.in. za wcześniejszy udział w grupach przestępczych, handel narkotykami czy napady rabunkowe.

Wśród 45 osób podejrzanych o członkostwo w tzw. grupie ożarowskiej jest też 46-letni Piotr S. oraz jego 43-letnia żona Justyna S. Śledczy uważają, że to właśnie ta dwójka kierowała całą grupą. Przestępcy mogli wprowadzić do obrotu prawie 270 kg narkotyków wartych ok. 12,7 mln zł.