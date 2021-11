Policja zapowiadała upublicznienie nagrania z bójki

Jak ustaliła reporterka TVN24 Karolina Wasilewska, policji nie zawiadomiono jednak bezpośrednio po zajściu. To pracownicy placówki medycznej, do której trafili trzej mężczyźni, następnego dnia zgłosili sprawę. Rzecznik KSP przekazał, że około godziny po zajściu, czyli o godz. 4.30 czyli ok. godziny po zajściu policjanci otrzymali telefoniczne zgłoszenie o bójce w centrum. Natomiast po dotarciu na miejsce zdarzenia nikogo nie odnaleźli.