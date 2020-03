Policja zmienia numer. Wyróżnik MSWIA zamiast numeru kierunkowego

Od poniedziałku obowiązuje nowy numer telefonu na policję. By dodzwonić się do dowolnej komendy w Polsce, należy wybrać na początku wyróżnik MSWIA - 47. Przez pół roku będą jeszcze obowiązywać dotychczas używane numery lokalne.



Policja ujednolica numer telefonu. Od poniedziałku, by dodzwonić się na dowolną Komendę Policji , trzeba wybrać na początku numer 47. Policjanci uspokajają, że przez pół roku równolegle będą działać dotychczasowe numery.

Po co ta zmiana? Przede wszystkim efektem ma być inny sposób, w jaki kierowane są połączenia do policji. Ma to usprawnić i usystematyzować pracę policjantów i pracowników policji. Zmiana ma być też pomocna dla dzwoniących.