Policjanci z Mazowsza rozbili grupę pedofilów. Materiały są wstrząsające

67 osób usłyszało zarzuty produkowania, posiadania i rozpowszechniania treści pedofilskich w internecie. Szajka działała w Warszawie, innych miastach Mazowsza i za granicami Polski. Wśród pokrzywdzonych jest dziewczynka, którą wykorzystywał i nagrywał własny ojciec.

Grupa, która odpowiada za udostępniania materiałów pedofilskich liczy co najmniej kilkadziesiąt osób, które działały nie tylko w Warszawie. W sprawie 54 osób już skierowano akty oskarżenia do sądu. Ostatnio w Radomiu zatrzymano 3 kolejnych podejrzanych.

Prawdopodobnie to on zamieszczał w sieci materiały, na których widać jak wykorzystuje i gwałci dziewczynkę. Policja ustaliła, że to córka podejrzanego.