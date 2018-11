Policyjny pościg na Gocławiu. Mężczyzna usłyszał zarzuty

25-letni kierowca, który nie zatrzymał się do kontroli policyjnej usłyszał dwa zarzuty. Na skrzyżowaniu Bora-Komorowskiego i Fierldorfa spowodował kolizję. 25-latek jest obywatelem Bułgarii.

Jak tłumaczy rzecznik policji Praga Południe, mężczyzna został odprowadzony do prokuratury i tam usłyszał zarzuty kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających i niezatrzymanie się do policyjnej kontroli. - W momencie zdarzenia był pod wpływem narkotyków. 25-latek przyznał się do winy - mówi WawaLove nadkom. Joanna Węgrzyniak.