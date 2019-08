Półroczna Lilianna zmarła po tym, jak spadł na nią konar. Urzędnicy usłyszeli zarzuty

Byli pracownicy miejskiego Zarządu Zieleni usłyszeli zarzuty w związku z tragedią, do której doszło w Parku Praskim w Warszawie. Na rodziców z dzieckiem runęło drzewo. Dziewczynka zmarła, a jej matka do dziś przechodzi rehabilitację.

Tragedia miała miejsce 20 sierpnia 2018 r. w Parku Praskim w Warszawie. Spróchniały konar spadł ławkę, na której siedzieli rodzice z półroczną Lilianną. Ojciec zdążył odskoczyć, a matka z dzieckiem nie. Niemowlę zmarło kilka dni po tym, jak w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Kobieta była w śpiączce i do dziś przechodzi rehabilitację. Mężczyzna w placówce medycznej spędził tydzień.

Dwie urzędniczki miały niewłaściwie nadzorować teren parku poprzez niezlecanie prac pielęgnacyjnych i niezakwalifikowanie chorego drzewa do wycinki. Kobiety nie przyznały się do winy i odmówiły złożenia wyjaśnień. Grozi im do 5 lat więzienia.