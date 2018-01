"Polski Patriota" groził Irańczykowi. Prokuratura umarza postępowanie

Ponad rok temu Salar Farsi otworzył w Warszawie kawiarnię „Brunet Kafe”. Od tego czasu był celem rasisty. Prześladowcę zidentyfikowano. Okazał się nim 85-letni mężczyzna, który podpisywał się jako „Polski patriota”. Prokuratura nie postawi mu jednak zarzutów.

Farsi to Irańczyk. Do Polski przyjechał 10 lat temu na studia. Tak mu się u nas spodobało, że został. We wrześniu 2016 roku założył własny biznes – kawiarnię przy ul. Miodowej. Już w kilka dni po otwarciu, ktoś wyłamał mu zamki w drzwiach. Miesiąc później doszło do kolejnej dewastacji – tym razem zniszczone zostały szyby w kawiarni. Ale i to nie był koniec. Z czasem pojawiły się już konkretne groźby.